Капитан "Вашингтона" Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ против "Флориды"

ТАСС, 27 ноября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил три шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды".

Овечкин отличился на 23, 24, 45-й минутах, на данный момент "Вашингтон" выигрывает со счетом 4:2.

Россиянин забросил 748 шайб в регулярных чемпионатах, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, третьим с 766 голами идет Яромир Ягр. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894), второе - Горди Хоу (801).