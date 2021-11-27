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Капитан "Вашингтона" Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ против "Флориды"

Россиянин забросил 748 шайб в регулярных чемпионатах, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги
Александр Овечкин (справа) AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин (справа)
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 27 ноября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил три шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды".

Овечкин отличился на 23, 24, 45-й минутах, на данный момент "Вашингтон" выигрывает со счетом 4:2.

Россиянин забросил 748 шайб в регулярных чемпионатах, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, третьим с 766 голами идет Яромир Ягр. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894), второе - Горди Хоу (801).

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