Гол Подколзина не спас "Ванкувер" от поражения в матче НХЛ против "Коламбуса"

ТАСС, 27 ноября. "Коламбус" со счетом 4:2 обыграл "Ванкувер" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Коламбуса" шайбы забросили Густав Нюквист (14-я минута), Адам Боквист (27), Джек Рославик (47), Макс Доми (59, в пустые ворота). У "Ванкувера" отличились российский нападающий Василий Подколзин (20) и Тайлер Мотт (39).

Подколзин забросил четвертую шайбу в 19 матчах, также за это время 20-летний россиянин, проводящий дебютный сезон в НХЛ, отметился голевой передачей. Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков сделал результативный пас и набрал 11 очков (два гола + девять передач) за 18 игр.

"Коламбус" занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 24 очка в 18 матчах, следующую встречу команда проведет 28 ноября в гостях против "Сент-Луиса". "Ванкувер" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе, набрав 14 очков в 21 игре, 29 ноября канадский клуб сыграет на выезде с "Бостоном".