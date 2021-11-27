"Тампа" победила "Сиэтл" в матче НХЛ. Василевский второй раз подряд сыграл "на ноль"

ТАСС, 27 ноября. "Тампа" обыграла "Сиэтл" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Пьер Белльмар (3-я минута), Росс Колтон (21), Стивен Стэмкос (52). Вратарь команды Андрей Василевский провел вторую подряд игру "на ноль" , одержал десятую победу в текущем сезоне и 200-ю - за карьеру в НХЛ. Его одноклубник Михаил Сергачев не сумел отличиться, нападающий команды Никита Кучеров пропускал встречу из-за травмы.

"Тампа" набрала 27 очков за 19 матчей, команда занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона. На счету "Сиэтла" 13 очков в 20 играх, он идет последним в Столичном дивизионе.

Следующий матч "Тампа" проведет 28 ноября в гостях против "Миннесоты". "Сиэтл" в тот же день сыграет на выезде с "Флоридой".