{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Тампа" победила "Сиэтл" в матче НХЛ. Василевский второй раз подряд сыграл "на ноль"

Встреча завершилась со счетом 3:0
Андрей Василевский AP Photo/Mike Carlson
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Mike Carlson

ТАСС, 27 ноября. "Тампа" обыграла "Сиэтл" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Пьер Белльмар (3-я минута), Росс Колтон (21), Стивен Стэмкос (52). Вратарь команды Андрей Василевский провел вторую подряд игру "на ноль" , одержал десятую победу в текущем сезоне и 200-ю - за карьеру в НХЛ. Его одноклубник Михаил Сергачев не сумел отличиться, нападающий команды Никита Кучеров пропускал встречу из-за травмы.

"Тампа" набрала 27 очков за 19 матчей, команда занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона. На счету "Сиэтла" 13 очков в 20 играх, он идет последним в Столичном дивизионе.

Следующий матч "Тампа" проведет 28 ноября в гостях против "Миннесоты". "Сиэтл" в тот же день сыграет на выезде с "Флоридой".

Теги
НХЛ
НХЛ
Шайба Гурьянова помогла "Далласу" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:1
Шайба Гурьянова помогла "Далласу" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ
Читать полностью