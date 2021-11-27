Шайба Гурьянова помогла "Далласу" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ

ТАСС, 27 ноября. "Даллас" одержал победу над "Колорадо" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На второй минуте в течение 19 секунд дубль оформил Джо Павелски, также у "Далласа" отличился российский нападающий Денис Гурьянов (35). В составе "Колорадо" шайбу забросил Кейл Макар (57).

Гурьянов забросил четвертую шайбу в текущем сезоне и набрал семь очков (четыре гола + три передачи) в 17 матчах, он отличился в четвертом матче подряд. Его одноклубник Александр Радулов, а также нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин очков не набрали.

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 20 очков в 18 матчах, "Колорадо" с 21 очком после 17 игр идет пятым. В следующем матче "Даллас" 28 ноября сыграет на выезде с "Аризоной", "Колорадо" в тот же день примет "Нэшвилл".

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" уступил "Питтсбургу" (0:1), несмотря на 29 сейвов российского вратаря Ильи Сорокина.