"Сакраменто" в третьем овертайме победил "Лейкерс" в матче НБА

ТАСС, 27 ноября. "Сакраменто" в гостях со счетом 141:137 обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в Лос-Анджелесе.

Основное время матча завершилось со счетом 100:100. В каждом из двух овертаймов команды набрали по 12 очков, в третьем овертайме победу одержали баскетболисты "Сакраменто" (17:13).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Сакраменто" Де'Аарон Фокс, набравший 34 очка. У "Лейкерс" больше всех очков набрал форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл (30 очков и 11 передач). Его одноклубник разыгрывающий Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (29 очков, 10 подборов, 11 передач).

"Лейкерс " располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, одержав 10 побед в 21 встрече. Баскетболисты из Сакраменто находятся на 11-м месте с восемью победами в 20 матчах.

В следующем матче "Лейкерс" примут "Детройт" 29 ноября. "Сакраменто" в этот же день на выезде сыграет с "Мемфисом".