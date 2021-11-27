Министр спорта России поддержит заявку Башкирии на проведение спортивного форума

УФА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин на встрече с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым 27 ноября заявил, что поддержит заявку республики на проведение в 2024 году форума "Россия - спортивная держава". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Определение места проведения форума "Россия - спортивная держава" будет проходить на конкурсной основе. Но я со своей стороны, конечно, буду вас поддерживать. У республики есть интересные подходы в проведении масштабных мероприятий. Мы видим заинтересованность спортивного сообщества и руководства республики", - приводятся в сообщении слова Матыцина.

О планах республики провести форум в год 450-летия Уфы на встрече с министром спорта сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Он отметил, что в 2019 году Башкирия стала победителем в номинации "Регион России" за вклад в развитие спорта.

Форум "Россия - спортивная держава" в 2021 году прошел в Казани, в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.