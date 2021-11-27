Лыжники Червоткин и Большунов стали вторым и третьим в гонке на 15 км на этапе Кубка мира

ТАСС, 27 ноября. Российские лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов заняли второе и третье места соответственно в гонке на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в финской Руке.

Лыжник Терентьев выиграл спринт на первом этапе Кубка мира в Финляндии

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Червоткин прошел дистанцию за 33 минуты 16,9 секунды, Большунов - за 33.22,7. Первым стал представитель Финляндии Ииво Нисканен (33.08,6).

В первой десятке также финишировали еще три россиянина. Сергей Устюгов показал пятый результат (33.29,7), Илья Семиков - шестой (33.34,6), Иван Якимушкин - восьмой (33.38,1).

Этап в Финляндии завершится 28 ноября.