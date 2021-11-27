Призеры этапа Кубка мира саночники Богданов и Прохоров надеются отобраться на Олимпиаду

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Российские саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров, объединившиеся в один экипаж перед началом олимпийского сезона, очень довольны своим вторым местом на сочинском этапе Кубка мира и рассчитывают завоевать право выступить на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил Богданов.

Богданов на протяжении нескольких сезонов выступал в одном экипаже саней-двоек вместе с Андреем Медведевым, Юрий Прохоров - с Владиславом Южаковым. Южаков и Прохоров в 2019 году стали чемпионами мира в смешанной эстафете, Медведев с Богдановым на Играх-2018 показали 16-й результат.

"Мы выступаем вместе первый сезон, и серебро на втором по счету этапе Кубка мира, конечно, можно считать определенным достижением, - заметил Богданов. - Хотя, надо учитывать, что мы сегодня выступали на своей домашней трассе и родные стены, конечно, помогли. Хотя в тренировочных заездах у нас не очень получалось, поэтому настройки саней приходилось менять".

"Что касается тренеров, то они больше верят в нас, чем в других, и поддерживают. Тренеры сразу поддержали наше объединение в один экипаж, что стало серьезным толчком для нас", - сказал Прохоров.

Богданов, пропустивший два предыдущих сезона, сказал, что возвращение в спорт далось ему очень непросто. "На родной трассе в Сочи нам нетрудно выступать, но за границей придется теперь, конечно, нелегко. Путевку на Олимпиаду надо искать на немецких и австрийских трассах, но мы будем стараться. А сочинское серебро прибавит нам уверенности перед следующими трассами", - заметил он.

На первом этапе Кубка мира, который проходил неделю назад в Пекине, Богданов и Прохоров заняли 15-е место. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.