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Летние олимпийские виды спорта

Сборная Вооруженных сил РФ выиграла Кубок Верховного главнокомандующего по пятиборью

Второе место заняла сборная Федерации современного пятиборья России, третье - команда Федеральной службы судебных приставов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сборная Вооруженных сил РФ стала победителем Кубка Верховного главнокомандующего ВС РФ по современному пятиборью. Соревнования прошли в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА.

Команда в составе Максима Кузнецова, Ивана Тарасова, Кирилла Мануйло, Романа Троценко, Ксении Фральцовой и Софии Козловой преодолела дистанцию за 25 минут 32,4 секунды. Второе место заняла сборная Федерации современного пятиборья России (ФСПР) с результатом 26.42,7 (Андрей Бобров, Глеб Незнанов, Артем Портянко, Максим Малышев, Ксения Санева, Кристина Будейкина), третье - команда Федеральной службы судебных приставов (Владимир Петров, Иван Березин, Анатолий Федотов, Виктор Шушарин, Дарья Большакова, Анастасия Якоби) - 26.51,2.

Участники соревновались в дисциплине "лазер-ран" в беге на дистанции 1 200 метров (3 х 400 метров) со стрельбой из лазерного пистолета на трех рубежах с дистанции восемь метров. Команда - победитель турнира награждена переходящим кубком, который изготовлен мастерами-оружейниками Златоуста.

Помимо призеров, в турнире принимали участие команды Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний и "Динамо-24".

Турнир является преемником матчевых встреч между командами ФСПР, Вооруженных сил РФ и Росгвардии, которые проходили с 2016 года. 12 апреля 2021 года этим соревнованиям распоряжением президента России Владимира Путина был присвоен высокий статус Кубка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

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