Фигурист Кондратюк сообщил, что проблемы не дали ему нормально подготовиться к Гран-при

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк сообщил, что определенного рода проблемы не дали ему как следует подготовиться к дебюту на этапе Гран-при. Об этом фигурист заявил после выступления на заключительном этапе Гран-при в Сочи.

Кондратюк не претендует на попадание в финал Гран-при, поскольку в нынешнем сезоне выступает только на одном из его этапов. За прокат произвольной программы фигурист в субботу получил 157,72 балла (в сумме короткой и произвольной - 231,88 балла).

"Было немного волнительно, и вчера, конечно, я был недоволен своим прокатом, мысли были не самые приятные, я старался их от себя отгонять, - сказал Кондратюк. - Сегодня немного получше. Были определенные проблемы на протяжении последнего месяца, и пока мы их решали, не осталось времени, чтобы нормально подготовиться, но я не хочу оправдываться. Есть мысли после вчерашнего дня, но это личное, это мое и тренеров, но в целом от выступления здесь какое-то удовлетворение есть".

К чемпионату России, основному этапу отбора в сборную страны на Олимпийские игры, фигурист не планирует облегчать свои программы. "То, что было заявлено на этом этапе, скорее всего, и будет в контенте на чемпионат России. Не думаю, что мы будем усложняться, но и облегчать программу не хотелось бы", - добавил Кондратюк.