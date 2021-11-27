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Зимние олимпийские виды спорта

Российские керлингисты проиграли в финале дивизиона B чемпионата Европы

Спортсмены проиграли команде Турции со счетом 3:4
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Турции со счетом 3:4 в финальном матче дивизиона B чемпионата Европы. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

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В состав мужской сборной России под руководством Александра Козырева входят Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Выход в финал позволил мужской сборной России выйти в элитный дивизион чемпионата Европы и квалифицироваться на отборочный турнир чемпионата мира 2022 года.

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