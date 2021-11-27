Российские керлингисты проиграли в финале дивизиона B чемпионата Европы

ТАСС, 27 ноября. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Турции со счетом 3:4 в финальном матче дивизиона B чемпионата Европы. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.
В состав мужской сборной России под руководством Александра Козырева входят Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Выход в финал позволил мужской сборной России выйти в элитный дивизион чемпионата Европы и квалифицироваться на отборочный турнир чемпионата мира 2022 года.