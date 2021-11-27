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Хоккей в России

Защитник юниорской сборной России по хоккею Родионов умер в возрасте 16 лет

21 ноября спортсмен потерял сознание во время матча

ТАСС, 27 ноября. Защитник юниорской сборной России и московского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Динамо" Валентин Родионов умер в возрасте 16 лет после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Инцидент произошел 21 ноября. Родионов потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы, где ему была проведена операция.

Родионов в текущем сезоне провел 10 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

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