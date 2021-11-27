Главный тренер российских саночников доволен стартом на Кубке мира в Сочи

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов доволен результатом, который показали спортсмены команды в первый день сочинского этапа Кубка мира. Об этом Чудинов сообщил ТАСС.

В женской гонке победу одержала представительница Германии Анна Беррайтер с результатом 1 минута 40,649 секунды. Второе место заняла Кендия Апарйоде из Латвии (отставание 0,107 секунды), бронзовый призер россиянка Виктория Демченко проиграла победительнице 0,268 секунды, Екатерина Катникова стала шестой (+0,328), Диана Логинова - 20-й (+1,130). В соревнованиях экипажей саней-двоек россияне Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли второе место (1.39,903). Первыми стали представители Латвии Андрис и Юрис Шицс (1.39,783), третьими - Тобиас Вендль и Тобиас Арльт из Германии (1.40,012), россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали пятыми (1.40,390), Дмитрий Халилов и Станислав Мальцев - седьмыми (1.40,791).

"Сегодня нам очень не хватало Татьяны Ивановой, которая из-за травмы на месяц выбыла из строя. Но в целом результатом, достигнутым в первый день турнира, мы довольны", - сказал Чудинов.

"Начальный этап Кубка мира в Китае получился нервным, и мы пока еще до конца не отошли от него. Свидетельством тому стало неровное выступление Кати Катниковой, которая отлично выступила в первом заезде, а во втором допустила много ошибок. Ждем второго дня, настраиваемся на мужскую гонку и командную эстафету. Думаю, мы еще поборемся", - заключил тренер.

Этап Кубка мира в Пекине проходил с 20 по 21 ноября, ему предшествовал двухнедельный тренировочный сбор. Лучший результат среди российских спортсменов показала Татьяна Иванова, занявшая шестое место в личном турнире, Семен Павличенко был седьмым в мужских заездах, чемпион мира 2021 года Роман Репилов - восьмым. Сумели попасть в первую десятку Виктория Демченко (9-е место) и экипаж саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов (10-е место).