Матыцин: доверие спортивного мира к России остается очень высоким

УФА, 27 ноября. /ТАСС/. Спортивный мир доверяет России проведение международных соревнований из-за высоких стандартов их организации, также авторитетом пользуется федерация дзюдо страны. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин в субботу в Уфе на командном чемпионате Европы по дзюдо.

"Я думаю, что это признание того авторитета, которым пользуется Федерация дзюдо России в мировом дзюдо, и признание стандартов организации международных соревнований в России. Доверие к России продолжает оставаться очень высоким, и я уверен, что тот уровень организации, который мы сейчас видим, - это большой праздник", - сообщил Матыцин.

Смешанный командный чемпионат Европы по дзюдо проходит в Уфе 27 ноября, в нем участвуют команды из 16 стран. Турнир в третий раз организован в формате поединков смешанных команд. В 2018 году в Екатеринбурге сборная России заняла третье место, победу одержала команда Германии. В 2019 году в Минске россияне в финале оказались сильнее португальцев. В 2020 году турнир должен был пройти в Праге, но из-за пандемии коронавируса он не состоялся.