Ефимов: ФХР делает достаточно для здоровья и страховки игроков во всех сборных

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) делает достаточно для того, чтобы оберегать игроков, в том числе и молодых, во время их пребывания в сборных. Об этом ТАСС рассказал главный тренер юниорской сборной России (игроки в возрасте до 17 лет) Игорь Ефимов.

В субботу "Динамо" сообщило, что в возрасте 16 лет после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА, скончался защитник команды и юниорской сборной России Валентин Родионов. Инцидент произошел 21 ноября. Родионов потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы, где ему была проведена операция. Матчи всех профессиональных российских хоккейных лиг 28 ноября начнутся с минуты молчания.

"Думаю, что сейчас врачи сделают заключение с этим моментом, разберутся. Но на самом деле сейчас для здоровья молодых хоккеистов федерация делает достаточно в плане здоровья и страховки, - сказал Ефимов. - Перед тем, как игрок выходит на лед, делается углубленное медицинское обследование. Каждый игрок два дня сидит на карантине, его обследует командный доктор, потом идет полное обследование в медучреждении".

"Мы смотрим за каждым игроком, созваниваемся в том числе и с клубными врачами", - добавил он.