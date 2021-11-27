Саночница Демченко заявила, что не смогла до конца адаптироваться к олимпийской трассе

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Россиянке Виктории Демченко за две с небольшим недели пребывания в Китае не удалось до конца адаптироваться к новой трассе, на которой в начале февраля 2022 года пройдет олимпийский турнир саночников. Об этом Демченко рассказала ТАСС.

На этапе Кубка мира в Пекине, который проходил с 20 по 21 ноября, Демченко заняла девятое место. Пекинскому этапу предшествовал двухнедельный тренировочный сбор, на котором большинство иностранных саночников, включая российских, получили возможность впервые спуститься по новой трассе. Ранее отец и тренер Виктории Альберт Демченко сообщил ТАСС, что трасса в Пекине подходит для его дочери.

"Но я не скажу, что она мне понравилась, - заметила Демченко. - Она медленная, основной разгон начинается в последней трети трека, поэтом первую часть нужно проходить без малейших ошибок, чтобы сохранить скорость для финиша. Я провела на трассе 15 дней, и за это время, к сожалению, мне не удалось до конца к ней приспособиться".

В субботу на этапе Кубка мира в Сочи Демченко показала третий результат, пропустив вперед Анну Беррайтер из Германии и латвийскую саночницу Кендию Апарйоде.

"Я оцениваю свое выступление сегодня на отлично после того результата, который я видела на табло в начале недели на тренировке. Сегодня юбилей у моего отца, 23 ноября был день рождения у мамы. Я старалась поздравить всех", - заключила Демченко.

В субботу трехкратному призеру Олимпийских игр по санному спорту Альберту Демченко исполнилось 50 лет.