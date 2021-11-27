Махмадбеков: дзюдоисты сборной России были уверены в победе на чемпионате Европы

УФА, 27 ноября. /ТАСС/. Дзюдоисты сборной России, завоевавшие бронзовые медали смешанного командного чемпионата Европы, были уверены в победе на турнире. Такое мнение высказал журналистам дзюдоист российской команды Махмадбек Махмадбеков.

Сборная России в субботу победила команду Белоруссии со счетом 4-0 и завоевала бронзовые медали смешанного командного чемпионата Европы в Уфе.

"Вчера вечером после жеребьевки я был уверен на 100%, что мы заберем золото. Но в дзюдо бывают очень неожиданные схватки, тем более это смешанная "Европа" - борются и женщины, и мужчины. Такие схватки получаются, что даже те команды, которые вообще недооцениваешь, могут выйти в финал. На Олимпиаде примерно такие же ситуации были, команды, которых мы постоянно побеждали, выигрывали", - сообщил Махмадбеков.

По его словам, в команде идет серьезная работа над улучшением результатов. Спортсмен уверен, что в ближайшие годы российские дзюдоисты будут лучшими. "Каждая весовая категория, выступающая в смешанной команде, работает. Я думаю, что в ближайшее время мы будем забирать все и к Олимпиаде в Париже подойдем идеально", - добавил он.

В составе российской команды выступали Дарья Курбонмамадова, Анастасия Конкина (обе - весовая категория до 57 килограммов), Алена Прокопенко, Дина Гизатулина (обе - до 70 кг), Анна Гущина, Дарья Владимирова (обе - свыше 70 кг), Денис Ярцев, Махмадбек Махмадбеков (оба - до 73 кг), Хусен Халмурзаев, Давид Оганисян (оба - до 90 кг), Тамерлан Башаев, Инал Тасоев (оба - свыше 90 кг). В матче за бронзу свои схватки выиграли Прокопенко, Владимирова, Махмадбеков и Халмурзаев.