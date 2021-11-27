У шведской лыжницы Карлссон сгорели штаны после победы на этапе Кубка мира

ТАСС, 27 ноября. Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что у нее загорелись штаны после победы в гонке с раздельным стартом на 10 км на первом этапе Кубка мира в Финляндии. Комментарий спортсменки приводит шведская газета Aftonbladet .

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Сообщается, что инцидент произошел из-за неаккуратного обращения с обогревателем.

"Мои штаны загорелись из-за нагревательного элемента. Я сидела в кресле лидера, слишком приблизилась к обогревателю, и в итоге штаны сгорели. К счастью, я цела, но штанов уже нет. Полностью сгорели", - сказала Карлссон.

22-летняя шведка одержала вторую победу на этапах Кубка мира. Она является чемпионкой мира 2019 года в эстафете. Также на счету спортсменки три серебряные и две бронзовые медали мировых первенств.