Россиянин Подмарев выиграл главный бой второго турнира промоушена Шлеменко

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Россиянин Александр Подмарев победил бразильца Алиссона Висенте единогласным решением судей в главном поединке второго турнира промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC) бойца смешанного стиля (MMA) Александра Шлеменко, который прошел в Омске.

Всего на турнире прошло 12 боев. Представители команды Шлеменко из Омска, Новосибирска и Ачинска встретились с бойцами из Бразилии, Азербайджана, Новосибирска, Челябинска, Оренбурга, Москвы, Тюмени и Магнитогорска. В соглавном поединке турнира россиянин Александр Осетров из Омска победил бразильца Эвертона Фрейтаса решением судей.

"Задача всех таких соревнований - это популяризация видов спорта, поддержка межрегионального взаимодействия. Эти соревнования будут популяризировать само ММА, здоровый, активный образ жизни. Спорт - это норма жизни, мы все должны это понимать", - заявил на церемонии открытия турнира заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

"Мне приятно, что я, по сути простой парень с района, который любит свой город и старается сделать его лучше, дарит омичам частичку гордости за свой регион, - сказал ТАСС Шлеменко. - Такими мероприятиями мы потихоньку отвоевываем молодежь у улицы, алкоголя, наркотиков".

По его словам, участники турнира высоко оценили уровень организации. "Всем все понравилось и мне тоже. Считаю, что картинка была не хуже, чем у любого мирового промоушена", - отметил спортсмен. Шлеменко планирует и дальше развивать турнир и постарается сделать его регулярным. "Основная сложность - это финансирование. Мы будем стараться делать наши турниры здесь и делать их все лучше", - уточнил он.

Байсултанов добавил, что федеральные власти поддерживают любые начинания, способствующие продвижению регионов и страны в целом. "ММА популярно во всем мире, в России тоже набирает обороты. Я гарантирую, что мы будем поддерживать [этот турнир]", - заявил он журналистам.