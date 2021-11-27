"Аталанта" без Миранчука победила "Ювентус" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 27 ноября. "Аталанта" из Бергамо со счетом 1:0 на выезде победила туринский "Ювентус" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Единственный гол забил нападающий Дуван Сапата (28-я минута). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

"Аталанта" одержала третью победу подряд в чемпионате Италии, клуб из Бергамо занимает четвертое место в турнирной таблице с 28 очками. "Ювентус" располагается на восьмой позиции с 21 очком.

В следующем туре "Аталанта" 30 ноября примет "Венецию", "Ювентус" в тот же день в гостях встретится с "Салернитаной".