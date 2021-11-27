Александр Емельяненко проиграл бразильцу Сантосу в первом бою в ММА за полтора года

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко потерпел поражение от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре.

Поединок завершился победой Сантоса удушающим приемом в первом раунде.

Первоначально с Сантосом должен был встретиться россиянин Вячеслав Василевский, однако из-за плохого самочувствия он принял решение сняться с боя почти за неделю до поединка. Его заменил Емельяненко.

Емельяненко 40 лет, он не выступал в ММА после поражения от Магомеда Исмаилова летом 2020 года. Всего на его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. В активе 32-летнего Сантоса - 17 побед, 6 поражений, 1 ничья.