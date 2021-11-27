Бразильский боец Сантос после победы над Емельяненко назвал Дагестан своим домом

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /ТАСС/. Бразильский боец Марсио Сантос поблагодарил Дагестан и назвал республику своим домом после победы над россиянином Александром Емельяненко. Об этом Сантос рассказал ТАСС.

В субботу Сантос победил Емельяненко удушающим приемом в первом раунде на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре. С мая 2021 года Сантос тренируется в городе Хасавюрт Республики Дагестан.

"Я благодарю Дагестан за все, что сегодня произошло. Я многому там научился, это мой дом", - сказал Сантос.

32-летний Сантос выиграл 17-й бой при шести поражениях и одной ничьей.