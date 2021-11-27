Бразилец Сантос вызвал на бой Магомеда Исмаилова

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /ТАСС/. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Марсио Сантос вызвал на бой россиянина Магомеда Исмаилова после победы над Александром Емельяненко. Об этом Сантос заявил в октагоне после боя.

В субботу Сантос победил Емельяненко удушающим приемом в первом раунде на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре. Емельяненко не выступал в ММА после поражения от Магомеда Исмаилова летом 2020 года.

"Мага, отбрось телефон. Я тебя вызываю на бой", - сказал Сантос.

Исмаилов в октябре проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде на турнире AMC Fight Nights в Сочи. В активе 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.

32-летний Сантос выиграл 17-й бой при шести поражениях и одной ничьей.