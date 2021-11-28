Хоккеист Панарин рассказал, что бросил перчатку в канадца Маршанда после слов о России

По ходу третьего периода матча регулярного чемпионата между "Рейнджерс" и "Бостоном" Панарин, находясь на скамейке запасных, бросил свою перчатку в тело Маршанду. Команда из Нью-Йорка одержала победу со счетом 5:2, российский нападающий отметился голом и результативной передачей.

"Важно понимать, что это не я начал. Я тоже не говорил хорошего о нем, но я думаю, что когда вы затрагиваете страну, все по-другому. Наверное, все россияне захотят защитить свою страну", - отметил Панарин.

"Мы просто спрашивали друг друга, кто что ел на ужин во время Дня благодарения. Ему моя еда не понравилась", - сказал после матча Маршанд, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Панарин по итогам инцидента был оштрафован лигой на $5 тыс. Россиянин не удовлетворен решением НХЛ. "Со стороны НХЛ нечестно штрафовать только меня", - сказал Панарин.

Панарину 30 лет, он перешел в "Рейнджерс" в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. Ранее в НХЛ Панарин выступал за "Коламбус" (2017-2019) и "Чикаго" (2015-2017). По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем приза лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Маршанд является обладателем Кубка Стэнли 2011 года, а также чемпионом мира и обладателем Кубка мира 2016 года в составе сборной Канады.