{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Национальная хоккейная лига перенесла два матча "Айлендерс" из-за коронавируса

Семь игроков клуба находятся в ковид-протоколе НХЛ
Хоккеисты "Айлендерс" AP Photo/Adam Hunger
Описание
Хоккеисты "Айлендерс"
© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 28 ноября. Два матча клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" против "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Филадельфии" были перенесены из-за семи случаев заражения коронавирусной инфекцией в команде. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч с "Рейнджерс" должен был пройти 29 ноября, а игра против "Филадельфии" должна была состояться 1 декабря. Новые даты матчей станут известны позднее.

"Нас не должно отвлекать то, что мы не можем контролировать, - нужно сосредоточить свое внимание на том, что действительно находится под нашим контролем, - заявил генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло. - Мы сейчас можем только сделать шаг назад, использовать эти три дня и подготовиться к следующим тренировкам и играм".

Сообщается, что тренировочный центр "Айлендерс" будет закрыт на три дня. Игроки смогут вернуться к тренировкам в среду только в том случае, если тесты на коронавирус хоккеистов и персонала будут показывать отрицательные результаты в течение трех дней.

"Айленедрс" занимают последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Команда потерпела поражения в последних восьми матчах. За "Айлендерс" выступают два российских вратаря - Илья Сорокин и Семен Варламов.

Теги
НХЛ
Футбол в России
Заснеженный триллер. "Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Химками" в матче РПЛ
Также в субботу состоялись встречи "Урал" - "Сочи" и "Ахмат" - "Ростов"
Заснеженный триллер.
Читать полностью