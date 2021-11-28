"Монреаль" победил "Питтсбург" в матче НХЛ. Романов отдал две голевые передачи

ТАСС, 28 ноября. "Монреаль" в гостях победил "Питтсбург" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Друэн (36), Кристиан Дворак (44), Арттури Лехконен (47), Джош Андерсон (59, 60) и Тайлер Тоффоли (60). У "Питтсбурга" отличились Эван Родригес (43), Джефф Картер (58) и Сидни Кросби (59).

Российский защитник "Монреаля" Александр Романов отдал две результативные передачи. Всего в текущем сезоне он набрал четыре очка (один гол + три передачи) в 22 играх.

"Монреаль" занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе, имея в активе 14 очков. "Питтсбург" идет пятым в Столичном дивизионе, на счету команды 24 очка.

В следующем матче "Монреаль" примет "Ванкувер" 30 ноября. "Питтсбург" в этот же день сыграет на выезде с "Калгари".