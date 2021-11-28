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НХЛ

Дубли Бучневича и Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ

На счету российского нападающего Владимира Тарасенко три результативные передачи
Эрик Робинсон ("Коламбус") и Павел Бучневич ("Сент-Луис") AP Photo/Michael Thomas
Описание
Эрик Робинсон ("Коламбус") и Павел Бучневич ("Сент-Луис")
© AP Photo/Michael Thomas

ТАСС, 28 ноября. "Сент-Луис" дома обыграл "Коламбус" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей дублями отличились российские нападающие Павел Бучневич (21-я и 51-я минуты) и Иван Барбашев (23, 53). Также в составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Джордан Кайру (34) и Джастин Фолк (46). У "Коламбуса" отличились Бун Дженнер (13) и Адам Боквист (42, 58).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился тремя результативными передачам. Голевой пас также на счету Бучневича. Российские хоккеисты "Коламбуса" Владислав Гавриков и Егор Чинахов результативными действиями не отличились.

"Сент-Луис" занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 25 очков. "Коламбус", в активе которого 24 очка, идет на четвертом месте в Столичном дивизионе.

Следующий матч "Сент-Луис" проведет 1 декабря дома против "Тампы". "Коламбус" в этот же день в гостях сыграет с "Нэшвиллом".

В других матчах игрового дня "Флорида" дома проиграла "Сиэтлу" (1:4), "Эдмонтон" на выезде победил "Вегас" (3:2), "Оттава" в гостях уступила "Лос-Анджелесу" (2:4).

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