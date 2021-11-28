"Даллас" обыграл "Аризону" в матче НХЛ. На счету Радулова голевой пас

ТАСС, 28 ноября. "Даллас" в гостях победил "Аризону" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Руп Хинтц (1-я минута), Джейкоб Петерсон (19) и Джейсон Робертсон (29). У "Аризоны" отличились Антуан Россель (4) и Трэвис Бойд (25).

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отдал результативную передачу в моменте с голом Петерсона. Всего на счету хоккеиста восемь очков (один гол + семь передач) в 18 играх текущего сезона.

"Даллас" с 22 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе. "Аризона", на счету которой десять очков, идет на последнем, восьмом месте.

Следующим матч "Даллас" проведет дома 1 декабря против "Каролины". "Аризона" днем ранее в гостях сыграет с "Виннипегом".

В другом матче игрового дня "Детройт" дома в овертайме победил "Баффало" со счетом 3:2. Российский форвард "Детройта" Владислав Наместников провел 500-й матч в НХЛ.