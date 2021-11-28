Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Нэшвилл"

В составе "Колорадо" отличились Микко Рантанен (5-я, 18-я и 56-я минуты), Боуэн Байрэм (27), российский нападающий Валерий Ничушкин (47) и Тайсон Йост (59). У "Нэшвилла" шайбы забросил Люк Кунин (25) и Мэтт Дюшен (57).

ТАСС, 28 ноября. "Колорадо" дома обыграл "Нэшвилл" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ничушкин набрал восемь очков (пять голов + три передачи) в девяти играх текущего сезона.

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Колорадо" с 23 очками занимает третье место. "Нэшвилл", на счету которого столько же очков, идет четвертым.

"Колорадо" в следующем матче 2 декабря в гостях сыграет с "Торонто", а "Нэшвилл" днем ранее примет "Коламбус".