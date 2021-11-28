СМИ: Махачев проведет бой в UFC против Дариюша в феврале

ТАСС, 28 ноября. Представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев проведет следующий поединок против американского бойца иранского происхождения Бенеила Дариюша. Об этом сообщает телеканал ESPN.

По информации источника, бой возглавит турнир UFC 26 февраля, место его проведения будет объявлено позже. Сообщается, что оба бойца уже дали согласие на поединок.

Последний бой Махачев провел 30 октября, победив новозеландца Дэна Хукера болевым приемом в первом раунде на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Дариюш последний бой провел 15 мая на турнире UFC 262 в Хьюстоне против американца Тони Фергюсона и победил единогласным решением судей.

Махачеву 30 лет, на его счету 21 победа и одно поражение в смешанных единоборствах. Единственное поражение он потерпел в октябре 2015 года, уступив нокаутом бразильцу Адриану Мартинсу.

Дариюшу 32 года, он провел 26 боев, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения, один поединок завершился вничью.

Титулом UFC в легком весе владеет бразилец Чарльз Оливейра, Дариюш занимает третье место в рейтинге, Махачев - четвертое.