Состав сборной России по санному спорту на Олимпиаду сформируют после чемпионата Европы

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Окончательный состав российской сборной по санному спорту на Олимпийские игры в Пекине будет сформирован после чемпионата Европы, который пройдет в рамках заключительного этапа Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице с 22 по 23 января. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

Турнир в Санкт-Морице станет заключительным стартом перед пекинской Олимпиадой.

"Отбор на Олимпийские игры будет проходить согласно текущему рейтингу Международной федерации санного спорта, - сказал Чудинов. - Мы хотим, чтобы отбор в команду проходил до последнего этапа Кубка мира, но обычно нас просят определиться с составом на Олимпиаду пораньше. Решающую роль в комплектовании сыграют четыре заключительных этапа, и если все будет в порядке, то в Швейцарии будет понятно, кто попадет у нас в заявку".

В олимпийском турнире по санному спорту примут участие 106 спортсменов (по 35 - в мужских и женских одиночных соревнованиях, и 18 экипажей мужских саней-двоек). От одного национального олимпийского комитета в олимпийскую заявку может быть включено не более шести саночников (по три - у мужчин и женщин) в одиночных стартах и два экипажа мужских саней-двоек.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.