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Биатлон

Буртасова заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка IBU

Победу одержала немка Франциска Хильдебранд
Евгения Буртасова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Буртасова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Россиянка Евгения Буртасова стала второй в гонке преследования на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в шведском Идре.

Первой финишировала представительница Германии Франциска Хильдебранд, она преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 12,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Буртасова уступила Хильдебранд 11,6 секунды, россиянка не допустила ни одного промаха. Тройку лидеров замкнула француженка Паула Боте (отставание 52,5 секунды; 2 промаха).

Россиянка Анастасия Гореева финишировала девятой (+1.22,2; 2), Анастасия Шевченко - 12-й (+1.30,9; 4), Наталья Гербулова - 14-й (+1.42,5; 3), Екатерина Носкова - 27-й (+3.08,6; 4).

Буртасовой 28 лет, она является двукратной чемпионкой Европы.

Позднее в воскресенье пройдет гонка преследования у мужчин.

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