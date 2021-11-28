"Сочи" разгромил "Адмирал" и одержал свою крупнейшую победу в КХЛ

ТАСС, 28 ноября. "Сочи" обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 8:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке.

Заброшенными шайбами в составе "Сочи" отличились Янис Якс (15-я минута), Давид Рундблад (22), Кирилл Мельниченко (22), Мартин Бакош (24, 51), Ярослав Дыбленко (26), Дмитрий Колготин (50) и Амир Гараев (55). У проигравших отметились Владислав Ушенин (8) и Артем Гареев (28).

"Сочи" одержал самую крупную победу в КХЛ в своей истории. Предыдущее достижение датируется 6 сентября 2016 года, когда сочинцы разгромили хабаровский "Амур" со счетом 7:2.

Игра началась с минуты молчания в память об умершем в субботу игроке молодежной команды московского "Динамо" Валентине Родионове. Родионов умер в возрасте 16 лет после травмы, полученной 21 ноября в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА.

Подопечные Андрея Назарова одержали четвертую победу подряд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 32 очками в активе. "Адмирал" потерпел второе поражение кряду и занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков.

В следующем матче "Сочи примет новосибирскую "Сибирь" 2 декабря. "Адмирал" 30 ноября дома сыграет против уфимского "Салавата Юлаева".