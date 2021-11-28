Шведка Ханна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 28 ноября. Шведская биатлонистка Ханна Эберг заняла первое место в спринте на первом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Эберг преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 1,5 секунды и не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше (отставание 11,3 секунды; 0 промахов). Тройку лидеров замкнула норвежка Марте Рёйселанн (+15,4; 1).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 17-е место (+1.03,7; 0). Валерия Васнецова финишировала 26-й (+1.24,0; 1), Кристина Резцова - 33-й (+1.36,9; 2), Лариса Куклина - 45-й (+1.53,1; 2), Ирина Казакевич - 79-й (+2.30,7; 4), Светлана Миронова - 94-й (+3.05,6; 3).

В общем зачете Кубка мира первой идет чешка Маркета Давидова с 86 очками. Столько же очков у Динары Алимбековой из Белоруссии, однако Давидова находится выше благодаря победе в индивидуальной гонке в субботу. Тройку лидеров замыкает Рёйселанн (79 очков). Лучшей из россиянок в общем зачете является занимающая шестую строчку Нигматуллина (64).

Позднее в субботу пройдет мужская спринтерская гонка.

В новость внесены изменения (14:43 мск) - добавлены результаты россиянок в третьем абзаце и общий зачет.