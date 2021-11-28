Норвежские лыжники и финн Нисканен снялись с гонки преследования на этапе Кубка мира

ТАСС, 28 ноября. Норвежские лыжники Эмиль Иверсен, Симен Крюгер, Ханс Холунн, Йоханнес Клебо, Эрик Валнес, Пол Гольберг и финн Ииво Нисканен снялись с гонки преследования свободным стилем на 15 км на первом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в финской Руке.

Ранее в воскресенье из-за низкой температуры был перенесен старт женской гонки преследования на 10 км.

В субботу в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом Алексей Червоткин стал вторым, Александр Большунов - третьим. В первой десятке также финишировали еще три россиянина. Сергей Устюгов показал пятый результат, Илья Семиков - шестой, Иван Якимушкин - восьмой. Выиграл гонку Нисканен.

Следующий этап Кубка мира состоится в норвежском Лиллехамере с 3 по 5 декабря.