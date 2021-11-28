Томшин выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU

ТАСС, 28 ноября. Россиянин Василий Томшин победил в гонке преследования на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в шведском Идре.

Томшин преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 35,4 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым к финишу пришел норвежец Александер Андерсен, отставший от Томшина на 1 минуту 01,7 секунды и совершивший четыре промаха. Тройку лидеров замкнул россиянин Александр Поварницын (отставание 1.07,7; 1 промах).

Россиянин Антон Бабиков финишировал 11-м (+2.01,6; 3), Ильназ Мухамедзянов - 15-м (+2.08,7; 6).

Следующий этап Кубка IBU пройдет в норвежском Шушене с 1 по 4 декабря.