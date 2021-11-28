Евролига не планирует отменять матч между "Маккаби" и УНИКСом

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Евролиги не планирует отменять или переносить матч между тель-авивским "Маккаби" и казанским УНИКСом, однако следит за ситуацией в Израиле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

В воскресенье израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила закрытие границ страны для иностранцев с 29 ноября на 14 дней из-за вспышки нового штамма ковида.

"На данный момент мы планируем провести матч в запланированный день. Однако мы внимательно следим за ситуацией и обязательно проинформируем в случае изменений", - сообщили ТАСС в пресс-службе Евролиги.

Матч между УНИКСом и "Маккаби" должен пройти в Тель-Авиве 9 декабря. После 12 туров УНИКС идет на шестом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, команда одержала семь побед при пяти поражениях. "Маккаби" - седьмой, в активе команды также семь побед и пять поражений, но УНИКС находится выше по дополнительным показателям.