Лыжница Йохауг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Финляндии

ТАСС, 28 ноября. Норвежская лыжница Тереза Йохауг заняла первое место в гонке преследования на дистанции 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

Норвежка преодолела дистанцию за 25 минут 56 секунд. Второй финишировала шведка Фрида Карлссон, отставание которой составило 7,8 секунды, третьей стала норвежка Хейди Венг (+37,9). Российская лыжница Наталья Непряева заняла 12-е место (+1.26,1), Лилия Васильева - 17-е (+2.09,4), Мария Истомина - 24-е (+2.46,1), Анастасия Рыгалина - 25-е (+2.47,8), Яна Кирпиченко - 27-е (+3.58,9). Юлия Ступак и Татьяна Сорина не финишировали.

Йохауг 33 года, она является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете и 14-кратной победительницей чемпионатов мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет 3-5 декабря в норвежском Лиллехаммере.

В новость внесены изменения (16:35 мск) - добавлены подробности во втором и третьем абзацах.