Московское "Динамо" проиграло "Спартаку", прервав серию из шести побед

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Столичный "Спартак" со счетом 4:1 дома обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт" в присутствии 3 114 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Александр Хохлачев (1-я минута), Иван Дроздов (3), Сергей Широков (5), Эмиль Петерссон (53). У проигравших отличился Станислав Галиев (28). На 5-й минуте матча после третьей пропущенной шайбы тренерский штаб "Динамо" принял решение заменить голкипера Александра Еременко на Ивана Бочарова.

"Динамо" в текущем сезоне обыгрывало Спартак 6:3. Бело-голубые прервали шестиматчевую победную серию в КХЛ. Ранее "Спартак" оказывался сильнее "Динамо" 28 сентября 2020 года. В пресс-службе красно-белых ТАСС сообщили, что матч начался в 14:00 в связи с проведением в тот же день игры Тинькофф - Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", начало которой запланировано на 20:00.

Игра началась с минуты молчания в память об умершем в субботу игроке молодежной команды московского "Динамо" Валентине Родионове. Родионов умер в возрасте 16 лет после травмы, полученной 21 ноября в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает седьмое место, имея в активе 38 очков в 34 матчах, "Динамо" с 44 очками в 33 играх - второе место. В следующем матче "Динамо" на домашней площадке сыграет с казанским "Ак Барсом", "Спартак" примет ярославский "Локомотив", обе встречи состоятся 30 ноября.