Чудинов: выигравший в Сочи бронзу на чужих санях Репилов доказал свой суперпрофессионализм

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Роман Репилов, сумевший на чужих санях выиграть бронзу сочинского этапа Кубка мира, доказал тем самым свой высочайший профессионализм. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

Сборная России по санному спорту победила в эстафете на этапе Кубка мира в Сочи

Первым на сочинском этапе Кубка мира стал представитель Германии Йоханнес Людвиг, вторым - его соотечественник Феликс Лох.

"Хочу отметить Романа Репилова, который сумел завоевать бронзовую медаль, выступая не на своих санях, - сказал Чудинов. - Спортсмен этим результатом доказал свой высочайший уровень профессионализма. У него не было времени, чтоб даже прикатать свои сани, хотя для саночника это самое важное". Инвентарь Репилова не прилетел вместе со спортсменом в Россию и остался в Китае, где проходил предыдущий этап Кубка мира.

По итогам ноябрьского этапа Кубка мира в Сочи сборная России по санному спорту заняла второе место в неофициальном медальном зачете, выиграв одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Первыми стали представители Германии (2-2-1), третье место заняла команда Латвии (1-1-1). Россияне завоевали золото в смешанной эстафете (Виктория Демченко, Семен Павличенко, Андрей Богданов и Юрий Прохоров), серебро в соревнованиях экипажей саней-двоек (Богданов и Прохоров) и две бронзы (Демченко и Репилов).

"Я доволен результатом, но частично. Наши саночники много ошибались эти два дня, возможно, это стало следствием той нервозной ситуации, в которой команда оказалась в Китае. Двукратная победительница сочинского чемпионата мира Катя Катникова могла показать вчера хороший результат, но помешали ошибки. Самая большая потеря - это травма Татьяны Ивановой, которая не может выступить на домашних этапах Кубка мира", - заметил собеседник ТАСС.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Сочи с 4 по 5 декабря. "Я рассчитываю, что через неделю мы сможем показать более высокие результаты. Видно, что ребята успокоились, у них хороший эмоциональный фон, психологическое состояние пришло в норму. Все-таки прошлые карантинные истории не могли пройти для них бесследно", - заключил Чудинов.