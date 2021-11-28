ПСЖ победил "Сент-Этьен" в дебютном матче Рамоса за парижский клуб

ТАСС, 28 ноября. "Пари Сен-Жермен" победил "Сент-Этьен" со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Сент-Этьене.

В составе парижан отличились Маркиньос (45-я, 90-я минуты) и Анхель Ди Мария (78). У хозяев голом отметился Денис Буанга (22). Защитник "Сент-Этьена" Тимоти Колодзейчак получил прямую красную карточку на 45-й минуте и был удален с поля. Аргентинский нападающий парижан Лионель Месси отдал три результативные передачи.

Игра стала первой для испанского защитника Серхио Рамоса в составе ПСЖ. Последний раз Рамос выходил на поле 5 мая в составе испанского "Реала" в полуфинальном матче Лиги чемпионов против английского "Челси" (0:2).

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков в 15 играх. "Сент-Этьен" занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 12 очков в 15 встречах. Следующий матч в национальном первенстве ПСЖ проведет дома с "Ниццей" 1 декабря, "Сент-Этьен" в этот же день сыграет в гостях с "Брестом".