Павличенко сказал, что едва не упал с саней во время победной для россиян эстафеты в Сочи

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Обладатель золотой медали сочинского этапа Кубка мира в смешанной эстафете Семен Павличенко едва не совершил падение во время прохождения трассы. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Сборная России по санному спорту победила в эстафете на этапе Кубка мира в Сочи

Виктория Демченко, Павличенко и экипаж саней-двоек Андрей Богданов и Юрий Прохоров стали победителями эстафеты с результатом 2 минуты 45,808 секунды. Второй стала сборная Германии (отставание 1,292 секунды), третьей - команда Латвии (+1,672).

"Свой этап я проехал не очень, допустил серьезные ошибки, просто чудом не свалился с саней и доехал до тачпада, - заметил Павличенко. - Но все равно финишировал с довольно хорошим временем. Сырая погода сыграла со спортсменами такую шуточку, я сам реально не был готов к таким условиям. Я привык ездить на санях, которыми можно управлять на грани срыва на чистом льду".

Смешанная эстафета была заключительным стартом на ноябрьском этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи. Россияне заняли второе место в медальном зачете, выиграв одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Первыми стали представители Германии (2-2-1), третье место заняла команда Латвии (1-1-1).