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КХЛ

Кудашов: хоккеисты "Динамо" проспали начало матча со "Спартаком"

"Динамо" проиграло в матче КХЛ против "Спартака" со счетом 1:4

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Динамо" не сразу на полную мощность заиграли в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов.

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"Динамо" проиграло в матче КХЛ против "Спартака" со счетом 1:4, пропустив три шайбы в первом периоде.

"У них было хорошее движение, нас перебегали и переиграли. Мы проспали начало, потом выровняли игру, но с таким гандикапом тяжело было отыграться", - сказал Кудашов.

В следующем матче "Динамо" на домашней площадке сыграет с казанским "Ак Барсом" 30 ноября.

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