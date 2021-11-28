"Динамо" обыграло "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 3:2 обыграл казанский "Рубин" в гостевом матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс - Арене" в Казани и началась с минуты молчания в память о погибших шахтерах после аварии на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса, которая произошла утром в четверг и унесла жизни более 50 человек.
Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Денис Макаров (18-я минута), Фабиан Бальбуэна (68) и Себастьян Шиманский (85). У "Рубина" отличились Солтмурад Бакаев (30-я минута) и Андерс Дрейер (49, с пенальти). На 66-й минуте матча полузащитник "Динамо" Никола Моро не реализовал пенальти.
В первом круге подопечные Сандро Шварца также оказались сильнее (2:0). Макаров перешел в "Динамо" из "Рубина" в августе. За казанскую команду полузащитник выступал с сезона-2019/20 и забил 9 мячей в 39 матчах. В составе столичного клуба Макаров провел второй мяч.
"Динамо" выиграло третий матч подряд в РПЛ и располагаются на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 32 очка и отставая на один балл от петербургского "Зенита", у которого игра в запасе. Подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место с 22 очками.
В следующем туре столичный клуб примет "Уфу", "Рубин" на выезде сыграет с "Нижним Новгородом", обе игры состоятся 5 декабря.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|39-17
|33
|2
|Динамо
|16
|10
|2
|4
|30-19
|32
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|Локомотив
|15
|6
|7
|2
|21-15
|25
|5
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|6
|ЦСКА
|15
|7
|3
|5
|18-14
|24
|7
|Ахмат
|16
|8
|0
|8
|19-21
|24
|8
|Крылья Советов
|16
|7
|3
|6
|20-17
|24
|9
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|10
|Спартак
|15
|5
|4
|6
|17-21
|19
|11
|Ростов
|16
|4
|5
|7
|27-29
|17
|12
|Уфа
|15
|3
|6
|6
|16-21
|15
|13
|Нижний Новгород
|16
|4
|3
|9
|16-29
|15
|14
|Химки
|16
|2
|8
|6
|14-25
|14
|15
|Урал
|16
|2
|7
|7
|7-17
|13
|16
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|16-31
|13