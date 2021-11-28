"Динамо" обыграло "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 3:2 обыграл казанский "Рубин" в гостевом матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс - Арене" в Казани и началась с минуты молчания в память о погибших шахтерах после аварии на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса, которая произошла утром в четверг и унесла жизни более 50 человек.

Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Денис Макаров (18-я минута), Фабиан Бальбуэна (68) и Себастьян Шиманский (85). У "Рубина" отличились Солтмурад Бакаев (30-я минута) и Андерс Дрейер (49, с пенальти). На 66-й минуте матча полузащитник "Динамо" Никола Моро не реализовал пенальти.

В первом круге подопечные Сандро Шварца также оказались сильнее (2:0). Макаров перешел в "Динамо" из "Рубина" в августе. За казанскую команду полузащитник выступал с сезона-2019/20 и забил 9 мячей в 39 матчах. В составе столичного клуба Макаров провел второй мяч.

"Динамо" выиграло третий матч подряд в РПЛ и располагаются на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 32 очка и отставая на один балл от петербургского "Зенита", у которого игра в запасе. Подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место с 22 очками.

В следующем туре столичный клуб примет "Уфу", "Рубин" на выезде сыграет с "Нижним Новгородом", обе игры состоятся 5 декабря.