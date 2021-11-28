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Футбол в России

Футболисты "Спартака" Бакаев, Игнатов и Мозес пропустят матч с "Уфой"

Как сообщает пресс-служба красно-белых, игроки испытывают дискомфорт
Виктор Мозес ("Спартак") Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Виктор Мозес ("Спартак")
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов и Виктор Мозес пропустят гостевой матч 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Отмечается, что футболисты готовятся к следующим играм по индивидуальной программе, так как испытывают дискомфорт.

"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков после 15 туров. "Уфа" располагается на 12-й строчке, набрав 15 очков.

Матч пройдет 29 ноября, начало - в 17:00 мск.

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