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Летние олимпийские виды спорта

Российские дзюдоисты завоевали две золотые медали на турнире Большого шлема в ОАЭ

Победителями стали Арман Адамян и Мансур Лорсанов
Арман Адамян Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Арман Адамян
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Российские дзюдоисты Арман Адамян и Мансур Лорсанов завоевали золотые медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби.

Адамян, выступавший в весовой категории до 100 кг, победил в финале соотечественника Матвея Каниковского, а Лорсанов (до 90 кг) оказался сильнее представителя Таджикистана Комроншоха Устопириёна.

Также россияне Рамазан Абдулаев (до 60 кг), Исмаил Мисиров (до 66 кг), Алан Хубецов (до 81 кг) выиграли серебряные награды турнира. Армен Агаян (до 73 кг), Аслан Лаппинагов (до 81 кг) стали бронзовыми призерами соревнований.

Турнир мировой серии "Большой шлем" проходил в Абу-Даби с 26 по 28 ноября. Победители турнира получили по €5 тыс. призовых, серебряные призеры - по €3 тыс., бронзовые - по €1,5 тыс.

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