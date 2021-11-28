"Монако" сыграл вничью со "Страсбуром", Головин отыграл весь матч

ТАСС, 28 ноября. "Монако" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу сыграл вничью со "Страсбуром" со счетом 1:1.

В составе "Монако" гол на первой добавленной к первому тайму минуте забил Виссам Бен Йеддер, реализовав пенальти. У "Страсбура" на 47-й минуте также с пенальти отличился Людовик Ажорк.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч, результативными действиями он не отметился.

"Страсбур" и "Монако" набрали по 20 очков и занимают соответственно седьмое и восьмое места в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре "Монако" на выезде встретится с "Анже", "Страсбур" примет "Бордо", обе игры состоятся 1 декабря.