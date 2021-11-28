Гарт: российские саночники поступили как гостеприимные хозяева, выиграв не все золото

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Российские саночники на домашнем этапе Кубка мира в Сочи сумели не только показать отличный результат, но и выступить в роли гостеприимных хозяев, дав возможность выиграть медали и иностранным соперникам. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

По итогам ноябрьского этапа Кубка мира в Сочи сборная России по санному спорту заняла второе место в медальном зачете, выиграв одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. гПервыми стали представители Германии (2-2-1), третье место заняла команда Латвии (1-1-1). Россияне завоевали золото в смешанной эстафете (Виктория Демченко, Семен Павличенко, Андрей Богданов и Юрий Прохоров), серебро в соревнованиях экипажей саней-двоек (Богданов и Прохоров) и две бронзы (Демченко и Роман Репилов).

"Я очень довольна результатом, мы имеем медали в каждой дисциплине и одновременно выступили в роли, так сказать, гостеприимных хозяев, не забрав себе все золото, - отметила Гарт. - А если серьезно, то мы показали отличный результат, ребята молодцы. Организация сочинских этапов Кубка мира очень высоко оценена руководством Международной федерации санного спорта, всеми спортсменами и тренерами, приехавшими на соревнования. Мы в жестких условиях ковида, соблюдая все карантинные меры, постарались создать для всех участников атмосферу спортивного праздника".

"Что касается переноса двух этапов Кубка мира в Сочи, то мы благодарны Международной федерации санного спорта за то, что доверила нам проведение этих соревнований. Изначально эти этапы в России не планировались, поэтому я хочу выразить большую благодарность Министерству спорта РФ и лично его руководителю Олегу Матыцину. Он сразу подтвердил, что наша страна готова взять на себя эти соревнования, а Минспорт выделит все необходимые средства", - продолжила глава ФССР.

Международная федерация санного спорта в начале осени приняла решение о переносе североамериканских этапов Кубка мира в Сочи. Причиной смены места проведения соревнований стал отказ Федерации санного спорта США гарантировать допуск в страну всех иностранных саночников из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса, и возможных проблем с получением въездных виз.

"Также мне от всей души хочется поблагодарить заместителя министра спорта Одеса Байсултанова, который очень помог нам, управление спортивных мероприятий, правительство Краснодарского края. Отдельное спасибо хочется сказать айсмейкерам сочинской трассы, которые сумели в таких непростых условиях сделать отличный лед. Все отмечают, что трасса находится в отличном состоянии", - заключила Гарт.