Шайбы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Каролину" в матче НХЛ

ТАСС, 29 ноября. "Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин (32-я минута), Алексей Протас (33), Дмитрий Орлов (58) и Джон Карлсон (59). У проигравших отличились Йеспери Котканиеми (47) и Нино Нидеррайтер (54).

Овечкин забросил 749-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, третьим с 766 голами идет Яромир Ягр, на первом месте Уэйн Гретцки (894), на втором - Горди Хоу (801). Овечкин в 128-й раз открыл счет в матчах НХЛ, по этому показателю он обошел Горди Хоу и вышел на чистое третье место. Выше Овечкина располагаются Яромир Ягр (135) и Бретт Халл (131). Шайба белоруса Протаса стала первой для хоккеиста в НХЛ.

В эпизоде с голом Овечкина результативную передачу сделал Орлов. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников результативными действиями не отметился. Ворота "Вашингтона" защищал россиянин Илья Самсонов, который отразил 30 бросков.

Для Овечкина эта шайба стала 19-й в нынешнем сезоне при 17 результативных передачах. Российский форвард занимает второе место в списке бомбардиров и в снайперской гонке. Лидирует немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль (20 голов + 20 результативных передач). Орлов забросил четвертую шайбу в нынешнем чемпионате.

"Вашингтон" лидирует в Столичном дивизионе, имея в активе 33 очка в 22 играх, "Каролина" идет на втором месте с 31 очком после 20 встреч. В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Флоридой", "Каролина" в гостях встретится с "Далласом", обе игры состоятся 1 декабря.