Бержевен покинул пост генерального менеджера клуба НХЛ "Монреаль"

ТАСС, 29 ноября. Канадец Марк Бержевен покинул должность генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". Об этом сообщает пресс-служба "Монреаля".

Вместе с Бержевеном "Монреаль" покинули его помощник Тревор Тимминс и старший вице-президент клуба Пол Уилсон. Бержевен занимал свою должность с 2012 года.

"От себя и от имени клуба хочу поблагодарить Марка Бержевена, Тревора Тимминса и Пола Уилсона за их страсть и работу в нашем клубе в последние годы. Их неустанная работа позволила нашим фанатам пережить много памятных моментов, в том числе прошлым летом. Мы желаем им успеха, которого они заслуживают. Думаю, что пришло время для смены руководства в нашем отделе по хоккейным операциям, что принесет новое видение и позволит нашим болельщикам и партнерам продолжать поддерживать чемпионскую команду", - говорится в заявлении владельца клуба Джеффа Молсона.

Минувшим летом "Монреаль" впервые с 1993 года вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Тампе" (1-4). В нынешнем сезоне "Монреаль" занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 14 очков в 23 встречах.